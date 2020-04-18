شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول: لا يوجد فرق بين الدوري المصري والتونسي.. وهذا اللاعب مثلي الأعلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد على معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه لا يوجد فرق كبير بين بطولتي الدوري المصري والتونسي، سواء من خلال الضغوط أو الحماس الجماهيري.

وأشار معلول إلى أنه يحترم جميع الأندية التونسية، ولكنه يدافع عن تاريخ النادي الأهلي وجماهيره في أي مباراة تجمع الفريق مع الأندية التونسية، وأنه كلاعب محترف دوره هو القتال مع فريقه وأن يخلص له بنسبة 100%.

وأضاف معلول، خلال استضافته في قناة النادي الأهلي: «النجم التونسي عبدالكريم النفطي هو مثلي الأعلى، وكنت أحلم باللعب إلى جواره، وأتيحت لي الفرصة وأنا ناشئ للمشاركة أمامه في مباراة ودية، وعقب نهاية المباراة اتصل بي، وأبلغني أنني سأكون موجودًا مع الفريق الأول بالصفاقسي، وإلى الآن هناك تواصل بيننا».

وشدد النجم التونسي على أن جميع من تحدث معهم عقب تلقيه عرض النادي الأهلي أثناء وجوده مع الصفاقسي نصحوه بالتمسك بهذه الفرصة الذهبية، وطالبوه بالإسراع في اتخاذ هذه الخطوة، مؤكدًا أنه بعد هذا المشوار مع الأهلي يرى دائمًا أنه اتخذ القرار الصائب.