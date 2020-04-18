شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس ليفربول يكشف آخر تطورات إصابة أليسون بيكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جون أتربرج، مدرب حراس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، تعافي البرازيلي الدولي أليسون بيكر، من الإصابة العضلية التي تسببت في غيابه عن ثلاث مباريات قبل إيقاف الدوري الإنجليزي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال أتربرج في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «الحارس البرازيلي أنهى عملية تعافيه في ذلك الوقت وهو الآن يتبع برنامجًا تدريبًا للحفاظ على لياقته بما يتماشى مع بقية الفريق».

وأضاف: «أرسل لنا مقاطع فيديو وقام ببعض القفز والتمارين، من الواضح أننا كنا نعمل معه حتى بداية التوقف وكان لائقًا بدنيًا بشكل كبير. الآن عليه أن يبقى في المنزل، مثل حراس المرمى الآخرين. يحصلون جميعًا على برامجهم التدريبية من قسم اللياقة البدنية، لذلك سيقومون بالعمل في محاولة للحفاظ على لياقتهم قدر الإمكان، مثل جميع اللاعبين الآخرين أيضًا».