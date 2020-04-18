شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو يخطط لخطف نجم ريال مدريد في الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخطط نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لخطف نجم غريمه اللدود ريال مدريد، لوكا يوفيتش، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد عام واحد فقط قضاه الصربي ضمن صفوف الميرنجي.

وانضم «يوفيتش» إلى ريـال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من إنتراخت فرانكفورت الألماني، إلا أنه لم ينجح في حجز مقعدًا أساسيًا له في تشكيل الميرنجي في ظل هيمنة الفرنسي كريم بنزيمة على مركز رأس الحربة.

وأكدت صحيفة «دون بالون» الإسبانية أن المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، يكن إعجابًا كبيرًا بالمهاجم الصربي وسيحاول خطفه في فترة الانتقالات القادمة.

ويبحث أتلتيكو مدريد عن التعاقد مع مهاجم جديد، إذ ارتبط اسمه بعدد من اللاعب كإدينسون كافاني، نجم باريس سان جيرمان، وماورو إيكاردي، نجم إنتر المعار لباريس سان جيرمان، وأليكساندر لاكازيت، نجم أرسنال.