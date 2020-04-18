شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سارة عصام تعيد نشر كل ما يتعلق بانتقالها الى انجلترا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020 نشرت لاعبة كرة القدم المصرية المنتقلة الى نادي ويست هام الانجليزي ​سارة عصام​ على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، المقال الذي نشر عنها على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم باللغات العربية، الانجليزي والاسبانية.

كما وتظهر الكثير من التعليقات الايجابية على صفحتها من خلال اعادة نشر التغريدات من العديد من المواقع التي تتحدث عن انتقالها الى الدوري الانكليزي.

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