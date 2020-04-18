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رونالدو كاد أن ينتقل إلى برشلونة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

كشف ​رامون كالديرون​، رئيس نادي ​​ السابق، أن النجم البرتغالي ​​، كاد أن ينتقل إلى ​برشلونة​ عندما كان في نادي مانشستر يونايتد.

وأوضح كالديرون أن ​السير أليكس فرغيسون​، قام بعرض خدمات رونالدو وقتها على برشلونة، لكن الأخير رفض الخطوة لسبب أنه كان قد أعطى كلمة لكالديرون بالإنتقال إلى ريال مدريد عام 2009.

وتابع ان المفاوضات وقتها مع اليونايتد كانت صعبة جدا، ما دفعه إلى التواصل مباشرة مع رونالدو والتوصل إلى إتفاق شخصي معه قبل الإتفاق مع النادي الانكليزي.  

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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