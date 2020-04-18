عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

كشف ​رامون كالديرون​، رئيس نادي ​ريال مدريد​ السابق، أن النجم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​، كاد أن ينتقل إلى ​برشلونة​ عندما كان في نادي مانشستر يونايتد.



وأوضح كالديرون أن ​السير أليكس فرغيسون​، قام بعرض خدمات رونالدو وقتها على برشلونة، لكن الأخير رفض الخطوة لسبب أنه كان قد أعطى كلمة لكالديرون بالإنتقال إلى ريال مدريد عام 2009.

وتابع ان المفاوضات وقتها مع اليونايتد كانت صعبة جدا، ما دفعه إلى التواصل مباشرة مع رونالدو والتوصل إلى إتفاق شخصي معه قبل الإتفاق مع النادي الانكليزي.