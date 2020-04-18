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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باولو سوزا: رونالدو قام بأفضل قرار خلال مسيرته والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020
رأى المدرب البرتغالي، باولو سوزا، أن مواطنه كريستيانو رونالدو قد قام بأفضل قرار خلال مسيرته بالإنضمام إلى صفوف يوفنتوس عام 2018 قادما من ريال مدريد.
وقال سوزا في تصريحات نشرها موقع غول الايطالي: "برأيي، رونالدو قام بأفضل قرار خلال مسيرته برحيله إلى اليوفي، إنه زواج مثالي بينهما".
وأضاف ممازحا: "لا ننسى أنه برتغالي، وقد قلت عدّة مرات لأنييلي، أن آخر مرة حقق فيها يوفنتوس اللقب كنت أنا متواجد مع الفريق، وإذا أراد تكرار هذا الانجاز عليه التعاقد مع لاعب برتغالي آخر".
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