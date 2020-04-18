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تشيلسي يفاوض لاعبيه لتخفيض رواتبهم 10 بالمئة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

كشفت صحيفة الدايلي مايل البريطانية عن انطلاق عملية التفاوض بين ادارة نادي ​تشيلسي​ ولاعبي الفريق من اجل تخفيض رواتبهم في ظل توقف مباريات ​الدوري الانكليزي الممتاز​، بسبب انتشار فيروس ​​. واضافت الصحيفة ان ادارة البلوز تسعى الى تخفيض رواتب اللاعبين بما يقارب من 10 بالمئة، في خطوة قد توفر 10 مليون باوند على ادارة الفريق اللندني، في وقت لفتت الصحيفة الى ان اللاعبين ليس لديهم اي مشكلة في تأجيل الحصول على المبالغ الخاصة بهم من الفريق الا انهم لن يكونوا سعداء بالحصول على اي حسم من رواتبهم.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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