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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشيلسي يفاوض لاعبيه لتخفيض رواتبهم 10 بالمئة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020
كشفت صحيفة الدايلي مايل البريطانية عن انطلاق عملية التفاوض بين ادارة نادي تشيلسي ولاعبي الفريق من اجل تخفيض رواتبهم في ظل توقف مباريات الدوري الانكليزي الممتاز، بسبب انتشار فيروس كورونا. واضافت الصحيفة ان ادارة البلوز تسعى الى تخفيض رواتب اللاعبين بما يقارب من 10 بالمئة، في خطوة قد توفر 10 مليون باوند على ادارة الفريق اللندني، في وقت لفتت الصحيفة الى ان اللاعبين ليس لديهم اي مشكلة في تأجيل الحصول على المبالغ الخاصة بهم من الفريق الا انهم لن يكونوا سعداء بالحصول على اي حسم من رواتبهم.
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