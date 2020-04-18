علي معلول: رفضت الرحيل عن الأهلي وأريد الإعتزال هنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

أكد ​علي معلول​ نجم الأهلي المصري، أنه تلقى العديد من العروض منذ انتقاله للأهلي، ولكنه أشار إلى أنه كان واثقا من الاستمرار بصفوف القلعة الحمراء، ومتمنيا الاعتزال داخل جدار النادي الأهلي.

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وقال معلول نقلا عن موقع الشروق المصري: "منذ انتقالي للأهلي مع حلول كل فترة انتقالات أتلقى عرضا أو عرضين، وكان لدي إيمان كبير أنني سوف أستمر مع الأهلي واجعل النادي لا يفكر في الاستغناء عني".

وأضاف: "تلقيت أكبر عرض العام الماضي، لكن حبي للنادي والجماهير وبعد التشاور مع الإدارة اقتنعت بالاستمرار مع الفريق، ولم أفكر كثيرا".

وتابع: "لا يربطني بالأهلي عقد احترافي فقط بل هناك أيضا عقد حب واحترام، وأتمنى الاعتزال في الأهلي، فهو المكان الذي يجعلك تشعر بالسعادة للتواجد بين صفوفه".