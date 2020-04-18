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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر علي معلول: رفضت الرحيل عن الأهلي وأريد الإعتزال هنا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020
أكد علي معلول نجم الأهلي المصري، أنه تلقى العديد من العروض منذ انتقاله للأهلي، ولكنه أشار إلى أنه كان واثقا من الاستمرار بصفوف القلعة الحمراء، ومتمنيا الاعتزال داخل جدار النادي الأهلي.
وقال معلول نقلا عن موقع الشروق المصري: "منذ انتقالي للأهلي مع حلول كل فترة انتقالات أتلقى عرضا أو عرضين، وكان لدي إيمان كبير أنني سوف أستمر مع الأهلي واجعل النادي لا يفكر في الاستغناء عني".
وأضاف: "تلقيت أكبر عرض العام الماضي، لكن حبي للنادي والجماهير وبعد التشاور مع الإدارة اقتنعت بالاستمرار مع الفريق، ولم أفكر كثيرا".
وتابع: "لا يربطني بالأهلي عقد احترافي فقط بل هناك أيضا عقد حب واحترام، وأتمنى الاعتزال في الأهلي، فهو المكان الذي يجعلك تشعر بالسعادة للتواجد بين صفوفه".
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