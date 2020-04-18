حارس مرمى يظهر ابداعاته خارج المستطيل الاخضر!!!!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

أجرى موقع ESPN مقابلة مع حارس Portland Timbers faithful ​جيف اتينيلا​ (30 عاماً) والذي انضم الى فريق ​بورتلاند​ في العام 2017، وقد شارك معهم في 46 لقاء قبل ان يتعرض في الموسم الماضي لاصابة في كتفه الايمن ابعدته عن المنافسات وكان ينتظر بلهفة لبداية الموسم الجديد والذي توقف حالياً الى اجل غير مسمى بسب تداعيات كورونا فيروس.

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يمتاز الحارس جيف اتينيلا عن حراس الدوري الاميركي لكرة القدم أنه كاتب روايات للاطفال وهذا العمل الاضافي قد اكسبه لقب " Dadtinella ": " لقد احببت فكرة كتابة الروايات لانني احب سردها بشكل كبير، ومن المفرح ان يقوم المرء بسرد الوقائع كل بحسب طريقته".

وفي ظل التوقف القسري للنشاط الكروي في الدوري الاميركي استقبل جيف اتينيلا وزوجته ​كيندل​ مولودهما الثاني وهو صبي "كونور كورتيس" حيث قال: " لقد خضنا تجربة رائعة عند ولادة كونور ولكن الخوف اعترانا انا زوجتي وخصوصاً في ظل تفشي فيروس كورونا".

وكان الحارس اتينيلا قد بدأ في الكتابة عند ولادة ابنته "ريمي روز" عام 2016 وقد اخبر والد زوجته بهذا الشغف لتؤسس بعدها العائلة دار لنشر كتابه الاول والذي تحدث فيه عن " انتهاء اللعنة: قصة العام 2016 شيكاغو كابز".