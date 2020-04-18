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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتيتا: طبيب نفسي يواكب لاعبي ارسنال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020
كشف مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنكليزي ان لاعبيه على اتصال مستمر بطبيب نفسي خلال فترة توقف المنافسات في ظل أزمة وباء فيروس كورونا.
ولم يجتمع لاعبو أرسنال منذ الكشف عن إصابة أرتيتا بفيروس كورونا قبل شهر، حيث خضعوا للعزل الذاتي ومارسوا التدريبات بشكل منفرد في منازلهم، مع فرض حالة الإغلاق في البلاد.
وقال الإسباني أرتيتا في تصريحات نشرتها سكاي: "لدينا طبيب نفسي يعتني باللاعبين، وهو على اتصال دائم معهم، لكننا أيضا نقوم باستمرار بإرسال المعلومات ومقاطع الفيديو ونواصل شغل وقتهم كما أننا نحرص على إبقائهم قريبين من عملهم والأشخاص المرتبطين بعملهم، وهم نحن أعضاءالجهاز الفني."
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