شكرا لقرائتكم الزمالك يبحث فى طريقين مختلفين لتدعيم خط وسطه الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث الزمالك عن تعزيز مركز وسط الملعب فى الموسم القادم، وذلك لإيجاد بدائل مناسبة للثنائى الأساسى طارق حامد وفرجانى ساسى لاعبى وسط الفريق الأبيض، خاصة إن الفريق يعتمد على جهودهما بشكل أساسى فى المشاركات المتتالية مع توظيف الثنائى يوسف أوباما وأحمد زيزو لاعبى الوسط الهجومى كبدائل لهما فى أحيان كثيرة.

وبالنظر فى قائمة معارين الزمالك تجد بعض من لاعبى الوسط الذى قد يلجأ الأبيض إلى إعادة أي منهم لصفوفه من أجل تعزيز قوة خط وسط الفريق دون تحمل تكلفة مالية كبيرة لإبرام صفقات جديدة ومن بينهما الثنائى محمد أشرف روقة المعار حاليا إلى طلائع الجيش والنيجيرى معروف يوسف المعار إلى المقاولون العرب ولكن يبقى التساؤل حول مدى إمكانية عودة أحدهما وهو ما نستعرض الإجابة عنه فى التقرير التالى.



هل يعود روقة إلى الزمالك فى الموسم الجديد؟ Advertisements

قال روقة لـ"اليوم السابع":"لم يفاتحنى أحد ملف فى العودة إلى الزمالك فالفترة الحالية الجميع يترقب الموقف بشأن الموسم الحالى المتوقف لتجنب انتشار فيروس كورونا ولكن أنا تحت أمر الزمالك إذا أرادت إدارة الزمالك والجهاز الفنى عودتى للفريق فهذه أمنية بالنسبة لى أتمنى تحققها لكي أثبت إنى جدير بارتداء القميص الأبيض".

وجاءت بداية روقة متميزة مع الزمالك قبل أن يرحل عن الفريق الأبيض على سبيل الإعارة إلى إنبى ثم انضم لفريقه السابق طلائع الجيش الذى أكد اللاعب إنه بمثابة بيته الذى يشعر فيه بالراحة وإن هدفه حال عودة النشاط تقديم أفضل مستوى معه فى هذا الموسم.



وماذا عن معروف يوسف؟

بينما تعد فرص النيجيرى معروف يوسف لاعب وسط الزمالك، صعبة، فى العودة إلى قلعة ميت عقبة، نظرا لازدحام قائمة الأجانب بالفريق الأبيض وسيحسم الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق مصيره مع باقى اللاعبين الأجانب خلال الفترة القادمة.