شكرا لقرائتكم صلاح ريكو: زملكاوية كتير رفضوا وجودى بسبب انتمائى للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إعترف صلاح ريكو لاعب المقاصة الحالي والزمالك السابق أن الكثير من جمهور الزمالك لم يتقبّل فكرة تواجده في القلعة البيضاء بسبب انتماءاته القديمة للأهلي وبعدما تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي "السويشيال ميديا" صوراً له بقميص الأحمر بعد انتقاله للزمالك.

وأوضح صلاح ريكو في تصريحات لقناة أون تايم سبورت أنه من ناشئي الأهلي ولعب ثلاثة مواسم تقريباً بقطاع الناشئين بالقلعة الحمراء رفقة محمد عبد الفتاح "تاحا" وحسين السيد "مارسليو" وغيرهم لكنه رحل بعد الإستغناء عن فريق الناشئين الذي كان يلعب له حيث أوصى بدر رجب المدير الفني للفريق وقتها بالإستغناء عنه وعن عدد كبير من لاعبي هذا الفريق.

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وقال ريكو: خلال تواجدي في الزمالك ..وجدت أن بعض الجماهير تُساندي وتؤكد أنني أجتهد في الملعب ولم تتحدث عن إنتمائي السابق للأهلي وقالوا أن هذا "ماضي" لا يمكن النظر له ..لكن في المقابل لم تتقبّل بعض الجماهير الزملكاوية هذا الأمر وكانت ترفض تواجدي في الزمالك بسبب إنتشار صور لي بـ"تي شيرت" الأهلي خلال مرحلة الناشئين حيث رأت هذه الجماهير أنني لن أقدم كل ما لدّي من أمكانيات للزمالك وهذا بالطبع أمر خاطئ وأحزنني لأنني كنت أجتهد كثيراً في الملعب فإنتمائي دائماً للقميص الذى أدافع عنه.

وأشار لاعب المقاصة إلى أن علاقته كانت جيدة بأكثر من لاعب خلال فترة لعبه للزمالك أمثال مصطفى فتحي وجنش ، وتحدث عن مفاوضات الأهلي والزمالك للتعاقد معه ، قائلاً: جاءني عرض من الأهلي في البداية لكن إتحاد الشرطة رفض الإستغناء عن خدماتي وقتها لحاجة الفريق لجهودي فضلاً عن عدم قوة علاقة الأهلي بالنادي الشرطي وقتها وفي الموسم التالي تلقيت عرضاً من الزمالك وإنتقله له.

وتابع ريكو: لا يمكن أن أرفض عرض الأهلي أو الزمالك في أي وقت فاللعب للقطبين حلم أي لاعب مصري ، مُشيراً إلى أنه سيختار الزمالك لو عاد به الزمالك وتلقي عرضاً من الأبيض ونفس الأمر بالنسبة للأهلي فلا يمكن رفض عرض القطبين.