شكرا لقرائتكم صلاح ريكو: عبد الله السعيد أذكى لاعب فى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف صلاح ريكو لاعب المقاصة الحالي والزمالك السابق عبد الله السعيد لاعب بيراميدز بأنه "أذكى لاعب في مصر" ، موضحاً أن السعيد صاحب قدرات فنية عالية يحتاج إليها أي فريق ودائماً ما تمثل تحركاته في الملعب خطورة على المنافس.

ورفض صلاح ريكو فكرة إنتقال حسام عاشور قائد الأهلي للزمالك بعدما رفض الأهلي تجديد عقده ، مُعلقاً: أعتقد أنه من حق عاشور أن يلعب لمدة موسم أو موسمين قادمين لأنه قادر على ذلك لكن أرى أنه من الأفضل أن تكونة خطوته المقبلة خارج مصر رافضاً فكرة إنتقاله للزمالك.

وأكد ريكو في تصريحات لقناة أون تايم سبورت أن عاشور لاعب مهم وصاحب تاريخ طويل في الأهلي لذا لا أتمنى إنتقاله للزمالك ، وقال لاعب الزمالك السابق والمقاصة الحالي أنه كان يتمنى بقاء أحمد فتحي في الأهلي وعدم الرحيل لكن بالتأكيد هناك كواليس وأسرار دفعت أحمد فتحي لأتخاذ قرار الرحيل من الأهلي والإنتقال لبيراميدز في الموسم المقبل.

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وعبّر ريكو عن إعجابه بلاعبين كثيريين في الدوري ، قائلاً: خلال تجاربي المختلفة في عدة أندية محلية كنت أستمتع بأداء أيمن حفني فهو لاعب مهاري وهناك أيضاً حسام غالي قائد الأهلي السابق.

وتابع ريكو: حينما كنت أتواجد في الملعب خصماً لحسام غالي ..كنت أستمتع به ، وعلق ، قائلاً:" كنت بنزل الملعب ..أتفرج على حسام غالي في الملعب رغم أني كنت خصم له خلال المباريات وزعلت جداً عندما اعتزل لأنه لاعب رائع على الصعيد الفني والقيادي.

ويرى ريكو أنه من الأفضل تقليص عدد اللاعبين الأجانب لأن بعض اللاعبين المصريين يتعرضون للظلم بسبب رغبة الأندية في ضم أجانب كما أن قرار تقليص الأجانب لو تم تطبيقه سيعود بالفائدة الفنية على المنتخب الوطني.

وقال لاعب المقاصة أن النيجيري دجونيور أجاي أفضل لاعب في الدوري المصري لأنه يعشق طريقة لعبه ومهارته ، موضحاً أن شيكابالا لاعب الزمالك صاحب قدرات فنية عالية لم يتم إستغلالها بشكل جيد وهو نفس الأمر بالنسبة لباسم مرسي مهاجم الزمالك السابق والإنتاج الحربي حالياً.