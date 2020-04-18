شكرا لقرائتكم صلاح ريكو: انا ضحية "اللخبطة" اللى كانت فى الزمالك أثناء فترة تواجدى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال صلاح ريكو لاعب المقاصة الحالي والزمالك السابق أنه لم يحصل على فرصة كافية لأثبات قدراته خالال فترة لعبه في الزمالك حينما لعب له قبل عدة مواسم ، موضحاً أنه لعب للقلعة البيضاء خلال فترة شهدت "لخبطة" بسبب تغيير المدربين وإستقدام عدد كبير من اللاعبين ما أنعكس سلبياً على مستقبل هؤلاء اللاعبين.

وتابع صلاح ريكو في تصريحات لقناة أون تايم سبورت : حينما رحلت للزمالك ..أنتقل معي 13 لاعباً وجميعهم رحلوا من النادي دون أن يتركوا "بصمة" حقيقية ولم يعبروا عن قدراتهم الفنية العالية ..فقد رحل معي 8 أو 9 لاعبين في الموسم الذي رحلت فيه ثم رحل الباقون في الموسم التالي.

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وأوضح ريكو أن البرتغالي إيناسيو المدير الفني السابق للزمالك أفضل مدرب تعامل معه ومنحه فرصة بعكس الحال مع المدربين المصريين الذين تعامل معهم في الزمالك ، مُعلقاً: إيناسيو كان عادلاً..من يؤدي بشكل جيد يحصل على فرصة المشاركة معه ..ولم يكن الوضع بنفس العدالة مع المدربين المصريين في الزمالك خلال تلك الفترة.

وأستطرد ريكو تصريحاته ، قائلاً: قد تجتهد وتؤدي بشكل جيد مع المدرب المحلي في الزمالك ومع ذلك لا تشارك ولا تحصل على فرصة كافية ..حدث هذا معي ..لعبت مباراة جيدة مع الأبيض أمام بتروجت وشاركت لمدة 85 دقيقة وظهرت بشكل جيد للغاية وتوقعت أن أشارك أساسياً في المباراة التالية لكني وجدت نفسي خارج قائمة المباراة وهو ما أثار دهشتي.