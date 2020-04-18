شكرا لقرائتكم وزارة الرياضة تعلن تنظيم بطولة إقليمية للرياضات الألكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت وزارة الشباب والرياضة، وبالتعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الالكترونية، عن تنظيم بطولات إقليمية عبر الإنترنت وفتح باب المشاركة لممارسي الرياضات الالكترونية والتي عرضت الاكاديمية العربية للنقل البحري - فرع القاهرة "احد مؤسسات جامعة الدول العربية" تقديم جوائزها للفائزين في لعبتي " موبايل ليجند " و " فورتنايت " برعاية ودعم من وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحى.

وفي هذا الصدد خاطب الاتحاد المصري للالعاب الالكترونية نظيره في دولة الإمارات والمملكة السعودية لدعوة لا عبى البلدين للمشاركة ووضع نواه لبطولة عربية وسط ترحيب من أعضاء الاتحاد العربي للألعاب الالكترونية برئاسة الامير فيصل بن بندر بن سلطان وسط اجواء إيجابية للاستفادة من طاقات الشباب فى اجواء الحظر المفروض والتزامهم للمنازل لمواجهة تفشى فيروس كورونا في أنحاء العالم.

Advertisements

وفي نفس السياق ينظم الاتحاد المصري للالعاب الإلكترونية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بطولة كورة جيت لفيفا٢٠ بمشاركة نجوم كرة القدم المصرية أحمد حسن كوكا لاعب نادي أوليمبياكوس اليوناني ، ومنتخب مصر، وأحمد الشيخ لاعب النادي الاهلي، يشارك في هذه البطولة ١٠٢٤ لاعب.

ممن لهم تصنيف فى اللعبة عالميا من المصريين .

يذكر أن الاتحاد المصري للألعاب الالكترونية أكد على أن التعاون مع الاكاديمية العربية جاء نتيجة تنظيم بطولات سابقة بمقر الأكاديمية بالقاهرة وبالتعاون مع اتحاد الطلاب، متمنيا استمرار هذا التعاون مع مؤسسة تعليمية عربية عريقة ليتحول الى بطولة عربية تضم الجامعات العربية بعد انتهاء المواجهة مع جائحة كورونا