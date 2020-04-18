شكرا لقرائتكم السفارة السويسرية تتواصل مع فايلر للاطمئنان عليه فى فترة العزل المنزلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتواصل السفارة السويسرية بالقاهرة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي خلال الفترة الحالية بشكل متواصل من أجل الاطمئنان عليه في ظل تجميد النشاط الرياضي في مصر والعالم كله جراء "جائحة" وباء كورونا.

ويتلقى فايلر اتصالات بشكل مُستمر من مسئولي السفارة للاطمئنان عليه ومعرفة طلباته أو أحتياجاته ، وطلبت السفارة من رينيه فايلر عدم التحرك خارج الفندق الذى يقيم فيه حفاظاً على سلامته في هذه الفترة الصعبة التي يجتاح فيها "كورونا" العالم كله.

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وطمأن رينيه فايلر زوجته وأسرته فى سويسريا على الأحوال فى مصر بشأن تداعيات فيروس كورونا وأكد المدير الفني للأهلي لأسرته أن الأمور جيدة في مصر وأن الحكومية المصرية تتخذ إجراءات احترازية جيدة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأكد رينيه فايلر أنه يتواجد فى مقر إقامته ولا يُغادره بسبب تجميد النشاط، حيث يستغل وقت فراغه فى خوض التدريبات وكذلك متابعة أحوال فريقه عبر تطبيق "واتس آب" بجانب القراءة فى الفندق.

فايلر فضّل البقاء فى القاهرة على الرغم من الطائرات التى أرسلتها بلاده من أجل إعادة مواطنيها إلى أراضيهم، فيما تُقيم عائلته في مدينة زيورخ ، وأكد فايلر في اتصالاته مع اسرته إنه سعيد بالبقاء في القاهرة مؤكدًا لهم إن الأمور جيدة جدا وهناك اهتمام كبير من جانب الجميع لمواجهة فيروس كورونا..