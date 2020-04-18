100 ألف دولار تدفع الأهلي لتقديم شكوى لـ «الفيفا» ضد الصفاقسي التونسي

أعلن النادي الأهلي عن تقديمه شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد نادي الصفاقسي التونسي، لاسترداد مبلغ 100 ألف دولار تم تحويلها عن طريق الخطأ من القلعة الحمراء قبل عدة سنوات.

وقال النادي الأهلي، في بيان له اليوم السبت، إن المبلغ تم تحويله للصفاقسي التونسي بدلاً من نادي ليون النيجيري بالخطأ، حيث كان يتعلق بصفقة النيجيري جونيور أجاي لاعب الأهلي الحالي والصفاقسي السابق.

وأوضح الأهلي في بيانه أن مجلس الإدارة السابق، برئاسة المهندس محمود طاهر، كان قد قام بتحويل مبلغ 125 ألف دولار للصفاقسي بطريق الخطأ، حيث كان مقرراً تحويله لنادي ليون النيجيري، وهو عبارة عن حق رعاية جونيور أجاي.

Advertisements

وأضاف البيان أن مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، حاول استرداد 125 ألف دولار من الصفاقسي بالطرق الودية خلال الأشهر الماضية.

وتابع أن الصفاقسي التونسي قام بتحويل 25 ألف دولار فقط، وظل يماطل الأهلي في دفع باقي المبلغ، قبل أن يطلب تقسيط الـ100 ألف، وهو ما رفضه الأهلي تماماً وقرر تصعيد الأمر للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأشار البيان إلى أن إدارة النادي الأهلي لم تكن تنوي تصعيد الأمر للفيفاً حفاظاً على علاقتها بالنادي التونسي، ومن منطلق رغبة الأهلي في تقوية علاقاته بجميع الأندية العربية، إلا أن مماطلة الصفاقسي عدة أشهر جعلت مجلس الخطيب يقرر اللجوء للفيفا؛ حفاظا على حقوق الأهلي، خاصة أن هذه الأزمة قديمة وغير مرتبطة بالأزمة المالية التي تعيشها أندية العالم كله حالياً؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والذي تسبب في تجميد النشاط الرياضي في العالم.