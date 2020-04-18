تفاصيل خسارة الأهلي قضية عبد الله السعيد في «فيفا»

بعد مطالبته بالحصول على مليون دولار تعويضا عن لعبه في بيراميدز، خسر النادي الأهلي قضيته في شكوى عبد الله السعيد، لاعب الفريق الأسبق وبيراميدز الحالي، أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، للمطالبة بمليون دولار تعويضًا.

وتقدم النادي الأهلي بشكوى ضد السعيد وضد نادي الأهلي السعودي، مطالبا بالحصول على مليون دولار تعويضا عن لعب السعيد في بيراميدز، حيث ينص تعاقده مع النادي الأهلي على عدم اللعب في مصر إلا بموافقة الأهلي. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

ورحل السعيد عن الأهلي لرفضه تجديد تعاقده، ووقع للزمالك قبل أن يعود للأهلي مجددا برعاية تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، مالك نادي بيراميدز السابق، مالك نادي ألميريا الإسباني الحالي، قبل أن يعرض الأهلي اللاعب للبيع وينتقل السعيد إلى فنلندا ثم الأهلي السعودي ومنه إلى بيراميدز.

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وأعلنت لجنة الطوارئ بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، رفض الدعوى التي أقامها الأهلي المصري للحصول على مليون دولار، تعويضا عن انتقال السعيد إلى بيراميدز.

عبدالله محمود سعيد محمد، لاعب فريق الكرة الأول في نادي بيراميدز، حينما يذكر إسمه تجد الكثير من الجدل حوله، بداية من رحيله عن صفوف ناديه السابق الأهلي، ووصولًا لناديه الحالي، وقبله توقيعه لنادي الزمالك، قبل تدخل المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للقلعة الحمراء لحل المشكلة وإعادته للقلعة الحمراء مجددًا.

السعيد الذي بدأ مسيرته الكروية في صفوف نادي الإسماعيلي، لعب هذا الموسم 26 مباراة في جميع المسابقات التي خاضها فريقه الحالي، بواقع 16 مباراة في الدوري المصري، و10 لقاءات في كأس الكونفدرالية، ونجح في تسجيل 16 هدفا وصناعة 6 أخرى.