شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أسطورة نيجيريا إيمانويل أمونيكى: "شكرا الجيش الأبيض فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه إيمانويل امونيكى ، نجم الكرة النيجيرية والزمالك الأسبق، الشكر للجيش الأبيض المصرى من أطباء وممرضين وممرضات لمجهودهم الكبير الذى يبذلونه لإنقاذ المرضى فى معركة فيروس كورونا المستجد والتى تجتاح العالم كله .

وقال أمونيكى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أشكر الجيش الأبيض.. واستغل الفرصة لتقديم الشكر للأطباء والممرضين لمجهودهم الذى يبذلونه لإنقاذ حياة الناس.. من فضلك حافظ على نظافة إيدك، حافظ على نظافة وجهك، حافظ علشان تكون فى أمان ".

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أيمانويل أمونيكى أبرز نجوم الكرة الأفريقية والعالمية، ولعب لصفوف الزمالك فى بداية عقد التسعينيات فى القرن السابق، وأحرز مع الزمالك بطولات الدورى «مرتين» موسمى 91-92 و92- 93، ودورى أبطال أفريقيا 93، وكأس السوبر الأفريقى 94، وانتقل لصفوف برشلونة وحصد معه كاس ملك اسبانيا، وحصل على لقب أفضل لاعب بأفريقيا عام 1994 .

وحقق أمونيكى العديد من الإنجازات مع منتخب بلاده حيث ساهم فى تأهل نيجيريا إلى ثمن نهائى كأس العالم 1994، وسجل هدف قاتلًا منح به بلاده ذهبية دورة الألعاب الأولمبية 1996، كما توج مع "النسور" بكأس الأمم الإفريقية 1994

وعلى مستوى التدريب، يملك "أمونيكي" مسيرة طيبة حيث قاد منتخب بلاده تحت 17 عامًا بالفوز بكأس العالم عام 2015، كما قاد منتخب تنزانيا للتأهل إلى كأس الأمم الإفريقية التى أقيمت فى مصر العام الماضي، وذلك لأول مرة فى تاريخ المنتخب التنزاني..وتولى قيادة المقاصة هذا الموسم ثم انتقل للاشراف على أكاديميات النادى فى أفريقيا .