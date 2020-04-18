شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة سويسرا فى القاهرة تطمئن على فايلر وتنصحه: خليك فى الفندق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل السفارة السويسرية بالقاهرة مع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، خلال الفترة الحالية بشكل متواصل من أجل الاطمئنان عليه فى ظل تجميد النشاط الرياضى فى مصر والعالم كله جراء "جائحة" وباء كورونا.

ويتلقى فايلر اتصالات بشكل مُستمر من مسئولى السفارة للاطمئنان عليه ومعرفة طلباته أو احتياجاته، وطلبت السفارة من رينيه فايلر عدم التحرك خارج الفندق الذى يقيم فيه حفاظاً على سلامته فى هذه الفترة الصعبة التى يجتاح فيها "كورونا" العالم كله.

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وطمأن رينيه فايلر زوجته وأسرته فى سويسرا على الأحوال فى مصر بشأن تداعيات فيروس كورونا، وأكد المدير الفنى للأهلى لأسرته أن الأمور جيدة فى مصر وأن الحكومية المصرية تتخذ إجراءات احترازية جيدة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأكد رينيه فايلر أنه يتواجد فى مقر إقامته ولا يُغادره بسبب تجميد النشاط، حيث يستغل وقت فراغه فى خوض التدريبات وكذلك متابعة أحوال فريقه عبر تطبيق "واتس آب" بجانب القراءة فى الفندق.

فايلر فضّل البقاء فى القاهرة على الرغم من الطائرات التى أرسلتها بلاده من أجل إعادة مواطنيها إلى أراضيهم، فيما تُقيم عائلته فى مدينة زيورخ، وأكد فايلر فى اتصالاته مع اسرته إنه سعيد بالبقاء فى القاهرة مؤكدًا لهم إن الأمور جيدة جدا وهناك اهتمام كبير من جانب الجميع لمواجهة فيروس كورونا.