شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يطمئن على المحترفين هاتفياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، على إجراء اتصالات بصفة دورية باللاعبين المحترفين خلال الساعات الماضية، للاطمئنان على صحتهم بسبب توقف النشاط الكروى فى دول العالم بسبب فيروس كورونا.

ويتواجد معظم المحترفين خارج مصر حالياً، وعلى رأسهم رباعى إنجلترا محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمود تريزيجيه وأحمد المحمدى ثنائى أستون فيلا، وأحمد حجازى لاعب وست بروميتش.

وجه حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، رسالة حب وتقدير وعرفان لجيش مصر الأبيض بعد حجم المجهود العظيم الذى يبذل ويقدم لتجاوز هذه الظروف الصعبة ومحاربة تفشى انتشار فيروس كورونا.

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وقال البدرى، فى رسالته عبر الموقع الرسمى لاتحاد الكرة، "لكل القطاع الطبى بكافة تخصصاته أنتم دائماً فى القلب، فلولا وعيكم وتكاتفكم العظيم تجاه حب مصر وسلامة كل المواطنين ما كنا وصلنا لهذه المرحلة التى جعلت العالم يشيد بكل ما يبذل داخل مصر من إجراءات طبية.. نثق فيكم جميعاً وفى كفاءتكم للعبور بالوطن والمواطنين لبر الأمان.. حفظ الله مصر وشعبها".

كان عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أكد أن اللجنة لم تتدخل أو تمارس ضغوطا على حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، عقب تعيينه بشأن فرض أسماء بعينها فى الجهاز المعاون.

وقال عمرو الجناينى، خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت، "إن قرار تعيين البدرى جاء بعد مفاضلة مع إيهاب جلال المدير الفنى الحالى للمقاصة، وإن كفة مدرب الفراعنة الحالى تفوقت وإنه لا صحة لما تردد عن اعتذار جلال عن تدريب الفراعنة".

وواصل عمرو الجناينى حديثه: "لم نتدخل فى تعيين جهاز فنى معاون لحسام البدرى وكان القرار وقتها تعيينه مديراً فنياً وترك الحرية الشخصية له فى اختيار معاونيه وذلك على عكس ما يقال".