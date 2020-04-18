شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى يستعيد ذكريات التألق مع التعاون السعودى عبر "تيك توك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد عصام الحضرى، حارس مرمى الأهلي والزمالك الأسبق ومنتخب مصر، ذكريات التألق فى الدوري السعودي، عندما كان لاعباً بين صفوف فريق التعاون. ونشر الحضري فيديو عبر تيك توك، والذى شاع استخدامه مؤخراً بين نجوم الكرة، للتغلب على ملل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، يتعرض من خلاله أبرز تصدياته فى الكرات الخطيرة مع فريقه السابق.

يستحق عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر الأسبق لقب الحارس الأعظم فى تاريخ الكرة المصرية بفضل أرقامه القياسية وتاريخه الطويل مع الساحرة المستديرة سواء بقميص المنتخب الوطنى أو الأندية التى لعب لها، وكان الاتحاد الدولى أعلن نهاية العام الماضى عن تواجد "قفازات" عصام الحضرى أسطورة حراسة المرمى فى مصر ضمن معروضات "كرة القدم والعالم العربى" بمتحف الفيفا.

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صنع الحضرى تاريخه الأكبر مع الأهلى نادى القرن الأفريقى، حيث قاد الفريق الأحمر للاستحواذ على أغلب البطولات التى يشارك فيها سواء المحلية أو الأفريقية، وحقق معه 23 لقبا تنوعت ما بين 8 ألقاب للدورى المصرى بدأت مع موسمه الأول 1996-1997، وحتى قبل رحيله عنه عام 2008، و3 ألقاب لكأس مصر، و4 للسوبر المصري، بجانب لقبين لبطولة النخبة العربية 1997، و1998، و3 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا 2001 و2005 و2006، ومثلها للسوبر الأفريقى، بجانب برونزية كأس العالم للأندية 2006.

أصبح عصام الحضرى أكبر لاعب سناً يشارك فى بطولات كأس العالم على مدار تاريخها، بعدما شارك فى مباراة مصر والسعودية بسن الـ45 عاما و161 يوماً ليحطم رقم الكولومبى فاريد موندراجون الذى كان أكبر لاعب سنا يشارك فى أى مباراة فى بطولات كأس العالم، وذلك عندما شارك فى مونديال 2014 بالبرازيل وعمره 43 عاماً وثلاثة أيام.