شكرا لقرائتكم خبر عن على أنغام كايروكي.. نوران جوهر تستغل توقف الاسكواش فى المذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغلت البطلة المصرية نوران جوهر، لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، فترة توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، فى المذاكرة. ونشرت نوران صورة عبر حسابها الشخصى بإنستجرام أثناء مراجعة بعض المواد على أنغام "كل حاجة بتعدى" لكايروكي.

وتدرس نوران جوهر في كلية الهندسة، ومن المرتقب أن تتخرج البطلة المصرية من الجامعة نهاية العام الجاري، لتتفرغ بعد ذلك لتحقيق الانجازات فى لعبة الاسكواش.



نوران جوهر

وترى نوران أن الثبات على المستوى هو أصعب ما يمكن تحقيقه في اللعبة، وهو الطريق الوحيد للوصول إلى صدارة التصنيف العالمي.

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وقالت نوران في تصريحات لموقع رابطة اللاعبين المحترفين: أنا سعيد جدًا بالعودة إلى المرتبة الثانية بعد ما يقرب من ثلاث سنواتمن الوصول إليها في وقت لأول مرة، الأمر الذي اختبرني على مختلف المستويات وجعلني أتقدم وأشكل شخصيتي.

أضافت نوران: أعتقد أن موقعي في رقم 2 الآن أصبح أكثر" استقرارًا " ، إذا كان بإمكاننا تسميته بهذه الطريقة ، مما كان عليه عندما وصلت إليه قبل 3 سنوات ولكن بالتأكيد لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به حتى أتمكن من الوصول إلى المركز رقم 1.

واستطردت بطلة وادي دجلة: من حيث الأرقام والتصنيفات ، تشعر أنك قريب حقًا من الوصول إلى الصدارة عندما تكون رقم 2 (إنه مكان واحد فقط) ، ولكن من حيث الجهد والتركيز ، الأمر أصعب بكثير من ذلك، لذا فأنا أحاول فقط أن أتحسن كل يوم وأعمل بجد وسيتولى الترتيب نفسه.

وعن اللعب مع دراسة الهندسة، قالت نوران جوهر: البقاء ثابتًا كان أصعب جزء يمكن تحقيقه خاصة مع دراسة الهندسة.

وأضافت نوران: أنا أعمل حاليًا على مشروع تخرجي الذي يشغلني كثيرًا ويمكنني رؤية خط النهاية قريبًا للحصول على شهادتي الجامعية والتي يجب أن تكون نهاية ديسمبر، وهذا سيزيل الضغط من علي في ويساعدني على الاستمتاع بحقيقة أنني لاعبة اسكواش أشعر أنني محظوظ للغاية لأنني قادرة على القيام بالأمرين معا. "