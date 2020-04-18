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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. سابين عابد لاعبة الطائرة: أتمنى أكون مصورة ونجمى المفضل أحمد عز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.
نجمة اليوم فى برة الملعب هى سابين عابد لاعبة منتخب شابات الكرة الطائرة، التى تعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
السفر والقراءة.ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
محشى ورق عنب.من نجمك المفضل؟
أحمد عز.من مطربك المفضل؟
عمرو دياب.. بحب كل أغانيه.لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟
أتمنى أكون مصورة.لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟
لا.. أذهب دون رد ولكن إذا تكرر الأمر هلجأ للعنف.
درة.بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال.تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط ؟
لا مش شرط رياضى بالنسبة لى.
سابين عابدين مع اسرتها
سابين عابدين
سابين
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