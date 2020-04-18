شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يلجأ للأوراق الرابحة فى المُعارين لدعم الصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسؤولو الزمالك على تسويق بعض اللاعبين المعارين أو إدخال البعض فى صفقات تبادلية، عند حسم مصيرهم من قبل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، وذلك لتعزيز قوة الفريق بصفقات جديدة حيث ستلجأ الإدارة البيضاء إلى تسويق بعضهم لتحقيق استفادة مالية وإدخال البعض الآخر فى صفقات تبادلية كأوراق رابحة لتقليل المقابل المادى للصفقات الجديدة.

ويأتى استفادة الزمالك من لاعبيه المعارين لامتلاك النادى الأبيض عددا كبيرا من اللاعبين المعارين المتألقين مع الأندية الأخرى، بعدما قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، وضع سقفا ماليا للتعاقدات الجديدة التى سيتم إبرامها لتدعيم الفريق فى الموسم القادم، حيث ترفض إدارة قلعة ميت عقبة الدخول فى مزايدات حول الصفقات خاصة أن النادى الأبيض يمتلك بين صفوفه عددا كبيرا من اللاعبين المميزين، ويحسم كارتيرون مصير المعارين واللاعبين الحاليين بالفريق خلال الفترة المقبلة إلى جانب ملف الصفقات.

وترى إدارة الزمالك أن وضع سقف للصفقات سيؤدى إلى توفير ملايين بجانب دعم الفريق الأبيض بأفضل صورة مع إمكانية إدخال بعض المعارين فى الصفقات لتقليل التكلفة المالية لها فى ظل امتلاك النادى لعدد كبير من اللاعبين المعارين بالأندية الأخرى.

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فيما منح مسؤولو الزمالك ملف اللاعبين الأجانب إلى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، لحسمه فى الموسم الجديد، انتظارا للائحة التى سيتم اعتمادها الموسم المقبل، بشأن عدد اللاعبين الأجانب المسموح به لكل فريق ويمتلك الزمالك 7 لاعبين أجانب هم فرجانى ساسي، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، كابونجو كاسونجو، بجانب معروف يوسف، حميد أحداد، ورزاق سيسيه، المعارين لأندية المقاولون العرب والرجاء البيضاوى والاتحاد السكندرى، على الترتيب، ومن المنتظر أن تقوم إدارة الزمالك بتسويق البعض فى الموسم المقبل، على أن يحسم ذلك الملف، الفرنسى باتريس كارتيرون مدرب الفريق.

ويحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، على مواصلة متابعة تدريبات المنزل الخاصة باللاعبين، وطلب من كل لاعب إجراء حصة تدريب يومية، للحفاظ على لياقتهم البدنية، فى ظل حالة التوقف السلبية التى يخضع لها اللاعبين فى الفترة الحالية، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.

ونجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.