شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح ريكو: بعض جمهور الزمالك لم يتقبّل وجودى بسبب انتمائى للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف صلاح ريكو، لاعب المقاصة الحالى والزمالك السابق، أن الكثير من جمهور الزمالك لم يتقبّل فكرة تواجده فى القلعة البيضاء بسبب انتماءاته القديمة للأهلى، وبعدما تداول روّاد "السوشيال ميديا" صوراً له بقميص الأحمر بعد انتقاله للزمالك.

وقال صلاح ريكو فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت إنه من ناشئى الأهلى ولعب ثلاثة مواسم تقريباً بقطاع الناشئين بالقلعة الحمراء برفقة محمد عبد الفتاح "تاحا" وحسين السيد "مارسليو" وغيرهم، لكنه رحل بعد الاستغناء عن فريق الناشئين الذى كان يلعب له، وأوصى بدر رجب المدير الفنى للفريق وقتها بالاستغناء عنه وعدد كبير من لاعبى هذا الفريق.

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وأضاف ريكو، "خلال تواجدى فى الزمالك وجدت أن بعض الجماهير تُساندى وتؤكد أننى أجتهد فى الملعب ولم تتحدث عن انتمائى السابق للأهلى وقالوا إن هذا "ماضى" لا يمكن النظر له.. لكن فى المقابل لم تتقبّل بعض الجماهير الزملكاوية هذا الأمر وكانت ترفض تواجدى فى الزمالك بسبب إنتشار صور لى بـ"تى شيرت" الأهلى خلال مرحلة الناشئين، حيث رأت هذه الجماهير أننى لن أقدم كل ما لدّى من أمكانيات للزمالك، وهذا بالطبع أمر خاطئ وأحزننى لأننى كنت أجتهد كثيراً فى الملعب فانتمائى دائماً للقميص الذى أدافع عنه.

وأشار لاعب المقاصة إلى أن علاقته كانت جيدة بأكثر من لاعب خلال فترة لعبه للزمالك، أمثال مصطفى فتحى وجنش، وتحدث عن مفاوضات الأهلى والزمالك للتعاقد معه قائلاً، "جاءنى عرض من الأهلى فى البداية لكن اتحاد الشرطة رفض الاستغناء عن خدماتى وقتها لحاجة الفريق لجهودى فضلاً عن عدم قوة علاقة الأهلى بالنادى الشرطى وقتها وفى الموسم التالى تلقيت عرضاً من الزمالك وإنتقله له.

وتابع ريكو، لا يمكن أن أرفض عرض الأهلى أو الزمالك فى أى وقت، فاللعب للقطبين حلم أى لاعب مصرى، مُشيراً إلى أنه سيختار الزمالك لو عاد به الزمالك وتلقى عرضاً من الأبيض ونفس الأمر بالنسبة للأهلى فلا يمكن رفض عرض القطبين.