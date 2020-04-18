شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان يستعد لعودة الدوري بتدريبات الجرى مع شقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل أحمد ياسر ريان، مهاجم النادي الأهلي المعار إلى صفوف الجونة، استعداداته لعودة النشاط الرياضي، بوصلة تدريبات صباحية، تحسباً لعودة الدورى العام قريباً. ونشر أحمد ريان صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام برفقة شقيقه إيهاب وعلق عليها قائلا، "الجرى".

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، الذي اجتاح العديد من دول العالم.



احمد ريان وشقيقه

ويُناقش الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، إعادة أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق فور انتهاء مدة إعارته للجونة بنهاية الموسم الجاري، لتدعيم هجوم الفريق بالشكل المطلوب، خاصة بعد قرار اتحاد الكرة الخاص بعدم السماح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضى، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021، بالإضافة لعدم اعتبار لاعب من شمال افريقيا كمصري.

Advertisements