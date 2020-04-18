أحمد ياسر ريان يستعد لعودة الدوري بتدريبات الجرى مع شقيقه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل أحمد ياسر ريان، مهاجم النادي الأهلي المعار إلى صفوف الجونة، استعداداته لعودة النشاط الرياضي، بوصلة تدريبات صباحية، تحسباً لعودة الدورى العام قريباً. ونشر أحمد ريان صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام برفقة شقيقه إيهاب وعلق عليها قائلا، "الجرى".
ويتوقف النشاط الرياضي في مصر منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، الذي اجتاح العديد من دول العالم.
احمد ريان وشقيقه
ويُناقش الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، إعادة أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق فور انتهاء مدة إعارته للجونة بنهاية الموسم الجاري، لتدعيم هجوم الفريق بالشكل المطلوب، خاصة بعد قرار اتحاد الكرة الخاص بعدم السماح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضى، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021، بالإضافة لعدم اعتبار لاعب من شمال افريقيا كمصري.
وفاضل الجهاز الفني للأهلي بين عدد من اللاعبين الأجانب لتدعيم خط الهجوم في ظل رغبة فايلر في التعاقد مع مهاجم أجنبي كأولوية أولى سواء ان كان يلعب في مركز المهاجم الصريح أو الطرف المهاجم، إلا أن قرار الجبلاية عدل بشكل كبير من تفكير إدارة الكرة الحمراء، وجعل الجهاز الفني يذهب للخيارات المحلية والتي يعد أبرزها حسام حسن مهاجم سموحة وطاهر محمد طاهر صانع العاب المقاولون وعبد الرحمن مجدي جناح الإسماعيلي.
ويضم الأهلي في قائمته 5 لاعبين أجانب وهم أليو بادجى واليو ديانج وجيرالدو وجونيو أجاى وعلى معلول بالإضافة لوليد أزارو المعار فى الاتفاق السعودى لنهاية الموسم، مما يعني أنه في حالة رغبة الأهلي في ضم لاعب أجنبي جديد في الموسم الجديد سيكون مضطراً للاستغناء أو تسويق 4 لاعبين للإبقاء على 3 لاعبين أجانب فقط في قائمة الفريق وفقاً للائحة اتحاد الكرة الذي أرسلها مسبقاً للأندية.
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