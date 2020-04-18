شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح ريكو يتحدث عن غياب عدالة المدربين المصريين ولخبطة 13 لاعباً فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد صلاح ريكو، لاعب المقاصة الحالى والزمالك السابق، أنه لم يحصل على فرصة كافية لإثبات قدراته خلال فترة لعبه فى الزمالك حينما لعب له قبل عدة مواسم، موضحاً أنه لعب للقلعة البيضاء خلال فترة شهدت "لخبطة" بسبب تغيير المدربين واستقدام عدد كبير من اللاعبين ما انعكس سلباً على مستقبل هؤلاء اللاعبين.

وأضاف صلاح ريكو ، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، "حينما رحلت للزمالك.. انتقل معى 13 لاعباً وجميعهم رحلوا من النادى دون أن يتركوا "بصمة" حقيقية ولم يعبروا عن قدراتهم الفنية العالية.. فقد رحل معى 8 أو 9 لاعبين فى الموسم الذى رحلت فيه ثم رحل الباقون فى الموسم التالى".

وأوضح ريكو أن البرتغالى إيناسيو، المدير الفنى السابق للزمالك، أفضل مدرب تعامل معه ومنحه فرصة بعكس الحال مع المدربين المصريين الذين تعامل معهم فى الزمالك، قائلا، "إيناسيو كان عادلاً.. من يؤدى بشكل جيد يحصل على فرصة المشاركة معه.. ولم يكن الوضع بنفس العدالة مع المدربين المصريين فى الزمالك خلال تلك الفترة".

وتابع ريكو تصريحاته قائلاً، "قد تجتهد وتؤدى بشكل جيد مع المدرب المحلى فى الزمالك ومع ذلك لا تشارك ولا تحصل على فرصة كافية.. حدث هذا معى.. لعبت مباراة جيدة مع الأبيض أمام بتروجت وشاركت لمدة 85 دقيقة وظهرت بشكل جيد للغاية وتوقعت أن أشارك أساسياً فى المباراة التالية لكنى وجدت نفسى خارج قائمة المباراة وهو ما أثار دهشتي.