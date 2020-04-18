شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الغنى يستعيد ذاكرة هتافات جماهير الزمالك فى حظر كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد عبد الغنى، مدافع نادى الزمالك، على استعادة ذاكرة هتافات الجماهير البيضاء بنشر مقطع عبر صفحته الشخصية على إنستجرام، فى ظل تعليق النشاط الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا.

ويبدو أن مدافع الزمالك اشتاق لسماع هتافات الجماهير ما دفعه لنشر المقطع، حيث إنه يرتبط بعلاقة طيبة مع مشجعى الفريق الأبيض منذ قدومه.

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من ناحية أخرى، وضع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عددا من الإجراءات والبرامج التدريبية للاعبى الأبيض، خلال فترة التوقف السلبية الحالية، بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك للحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين وتجنب أى أزمة تتسبب لهم من جراء الراحة السلبية وعدم خوض أى تدريبات جماعية خلال تلك الفترة.

واستمر تنفيذ لاعبى الزمالك للبرنامج التدريبى الموضوع من قبل الفرنسى باتريس كارتيرون بداية من الأسبوع الماضى والذى انتهى الخميس، بعدما قرر المدرب الفرنسى منحهم راحة يوم الجمعة، تمهيدًا لوضع برنامج جديد

كما وضع الفرنسى كارتيرون برنامج تدريبات اللاعبين فى ظل متابعته المتواصلة لهم ويشمل وجود حصة جرى خاصة بكل لاعب بصفة يومية، وذلك للحفاظ على لياقتهم البدنية، فى ظل حالة التوقف السلبية التى يخضع لها اللاعبين فى الفترة الحالية، وذلك حتى يضمن حفاظهم على لياقتهم البدنية ومستواهم البدنى تحسبًا لاستئناف النشاط الرياضى وعودة التدريبات فى أى وقت، وذلك بعدما قرر اتحاد الكرة مد فترة تعليق منافسات الدورى الممتاز، حتى نهاية أبريل الجارى، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.