شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يصرف دفعة من مستحقات اللاعبين لحين حسم مصير الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، على صرف دفعة من مستحقات اللاعبين خلال الساعات القليلة المقبلة، حتى تظهر بوادر لحسم مصير النشاط الكروى فى مصر المتوقف لتجنب انتشار فيروس كورونا.

إدارة نادى الإسماعيلى تنتظر أيضاً قرار اتحاد الكرة بشأن تخفيض رواتب اللاعبين هذا الموسم من عدمه لاتخاذ قرار بشأن تخفيض العقود من عدمه، حيث ستقوم إدارة النادى بتطبيق قرار اتحاد الكرة حتى يكون هناك عدل بين اللاعب والنادى.

قال مصدر بالإسماعيلى إن إدارة النادى استقرت على صرف دفعة من مستحقات اللاعبين على أن يتم جدول الباقي لحين توضيح الرؤية حول مستقبل الدورى الممتاز

وفى وقت سابق قال إبراهيم عثمان رئيس النادى الاسماعيلى إن الكرة المصرية لن ينصلح حالها إلا بوجود رابطة الأندية المحترفة وهى التى يمكن من خلالها الحفاظ على حقوق الأندية وإرساء مبادئ العدالة بين الجميع دونما تدخلات من أحد على أن تضع اللجنة الأسس التى يعتمد عليها فى العلاقة بين الأندية واللاعبين بما يحفظ للأندية حقوقها تجاه اللاعبين وأيضا حقوق الأخير لدى الأندية وتحديد موعد بدء وانتهاء المسابقة مع مراعاة الارتباطات بالتنسيق مع اتحاد اللعبة.

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وأضاف أن اتحاد اللعبة يتفرغ للمنتخبات الوطنية ومراعاة تطويرها بالصورة التى تحقق لمصر وجودا أفضل فى كل المحافل الكروية فى الوقت الذى تقوم فيه رابطة الأندية بتنظيم المسابقات وفقا لمبادئ يلتزم بها جميع أعضائها من خلال المكتب التنفيذى للجنة الذى يضم المتخصصين فى مجال اللعبة، وتضع اللجنة أيضا الشكل الأمثل للجنة الحكام والتى لابد أن يكون أعضاؤها وحكامها من المحترفين أيضا وفقا للشكل المعمول به فى الدوريات العالمية.

وأكد رئيس الإسماعيلى أن وجود رابطة الأندية المحترفة على أرض الواقع هو طوق النجاة للكرة المصرية.

ويعد تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدراويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.