شكرا لقرائتكم خبر عن بكار يرتدى العمة الصعيدى مع أهله فى المنيا: "حبايب قلبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى أبدى فيه الأهلى والزمالك رغبتهما في تدعيم صفوفهما برجب بكار لاعب فريق بيرميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وقبل انطلاق الموسم الكروى الجديد، قام بكار بالعودة إلى أصوله ونشر صورة مع أهله وأقاربه.

ونشر بكار عبر صفحته بموقع فيس بوك صور تجمعه بأقاربه وأهله فى مسقط رأسه بمحافظة المنيا، وهم يفترشون الأرض وكتب عليها، "حبايب قلبى".

بدأ مسئولو النادى الأهلى التحرك الرسمى لضم رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز، وذلك بعدما نما لعلم الإدارة الحمراء دخول الزمالك فى مفاوضات قوية لضم الظهير الدولى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعرض رجب بكار على إدارة ناديه التنازل عن جزء من مستحقاته المالية المتبقية لتسهيل انتقاله لصفوف النادى الأهلى بداية من الموسم الكروى المقبل.

وتوصل مسئولو الأهلى إلى اتفاق مع رجب بكار للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء فى الصيف المقبل، حيث وقع ظهير أيمن بيراميدز على عقود انضمامه للأحمر، وينتظر حسم الصفقة بشكل رسمى بعد انتهاء مسئولو الأهلى لتفاوضهم مع نظرائهم فى بيراميدز، ويتبقى فى عقد رجب بكار مع نادى بيراميدز موسمين، ويسعى مسئولو النادى الأهلى لتدعيم صفوف الفريق وبالتحديد الجبهة اليمنى خاصة بعد إعلان أحمد فتحى الرحيل بنهاية الموسم، على خلفية خلافه مع لجنة التخطيط على بنود تجديد عقده الذى ينتهى مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى واعلان انتقاله بشكل رسمى لبيراميدز.



رجب بكار فى المنيا Advertisements



رجب بالعممة الصعيدى