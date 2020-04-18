شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل أحمد يتنازل عن نصف راتبه لسلة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنازل إسماعيل أحمد، لاعب فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى، عن نصف راتبه الشهرى لمواجهة أزمة كورونا، وعلى أن يكون التنازل حتى نهاية عقده مع زعيم الثغر.

وسبق تنازل اللاعب، مبادرة أحمد مرعى المدير الفنى للفريق بتنازله عن نصف راتبه فى النادى سيكون لحين انتهاء الأزمة التى تمر بها البلاد، والخاصة بفيروس كورونا.

وجاء قرار لاعب الاتحاد بسبب الحالة الاقتصادية غير الجيدة التى يمر بها العالم أجمع، والتى تسببت فى إيقاف النشاط الرياضى والكروى فى كل دوريات العالم.

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يذكر أن محمد مصيلحى رئيس مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى وافق على طلب طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالتنازل عن 50% من راتبه خلال فترة توقف الدورى الحالية.

يذكر أن طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى يبحث عن بدائل للثنائى أحمد رفعت والبوركينى رزاق سيسيه المعارين من الزمالك حتى نهاية الموسم الحالى بعد طلب مسئولى الأبيض عودتهما لصفوف الفريق عقب انتهاء إعاراتهما.

وقد أكد مسئولو الزمالك عودة أحمد رفعت بشكل رسمى لصفوف الفريق بناء على رغبة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض، بعد تألقه مع زعيم الثغر، بينما يحاول مسئولو الأبيض تسويق سيسيه فى إحدى دول الخليج الراغبة فى التعاقد معه.