ريكو يتحدث عن.. "شبيه بوجبا".. وانتقاده بسبب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:

أكد صلاح ريكو لاعب وسط نادي مصر المقاصة، أنه لم يطلق على نفسه لقب "شبيه بوجبا" مشيراً الى أن الأمر مجرد "صدفة".

وأشار ريكو في تصريحات لبرنامج "BE ONTIME" عبر "أون تايم سبورتس ١" "منجيش حاجة في بوجبا، وشرف لي بالطبع أن يتم تشبيهي به".

وأكمل "مجرد صدفة بسبب رقم القميص في وقت سابق وبعد ذلك سجلت هدفاً في الإسماعيلي وهو بعدها سجل هدفاً بنفس الطريقة فتم تشبيهي به".

وتابع "كان يتم انتقادي عندما كنت لاعباً في الزمالك سواء كنت أشارك أو حتى مستبعد بسبب سابق انتمائي للنادي الأهلي".

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وأضاف "لا يمكن لشخص أن يضر بأكل عيشه، كنت ألعب في الزمالك بكل اخلاص ولا أفكر في أي أمر أخر، لكن البعض كان يرى عكس ذلك".

وواصل "كنت أتحمل مسؤولية نتائج الزمالك السلبية في بعض الأحيان رغم غيابي عن المباريات، كان هناك من يقول أنهم يتعاقدون مع لاعبين أهلاوية".

وشدد "هناك كثير من اللاعبين دون ذكر أسماء أهلاوية لعبوا للزمالك والعكس، في النهاية هناك احتراف ولا أحد يرغب في أن يحدث له ضرر في عمله".

واختتم "لا اتوقع أن يتم الغاء الدوري هذا الموسم رغم أن من مصلحة المقاصة إلغاء المسابقة".