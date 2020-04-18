ريكو يكشف أزمته في الزمالك.. مفاوضات الأهلي.. وحامد وأجايي الأفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:

كشف صلاح ريكو، لاعب وسط فريق مصر المقاصة، سبب أزمته في الزمالك والتي تسببت في رحيله عن الفريق.

وكان صلاح ريكو قد انضم للزمالك صيف ٢٠١٦.

وقال صلاح ريكو في تصريحات لبرنامج "BE ONTIME" عبر قناة "أون تايم سبورتس" "الوسم الذي تواجدت فيه بنادي الزمالك كل الأمور كانت صعبة".

وتابع "الزمالك تعاقد مع ما يقرب من ١٣ لاعب، لكن كان هناك عدد كبير من المدربين الذين تعاقبوا على قيادة الفريق فنياً، الأمر لم يكن مناسباً لي".

واستمر "عندما تفهم طريقة مدرب يرحل ويأتي أخر، لم أكن أشارك باستمرار مع الفريق، لعبت عدد مباريات قليلة مع الفريق، كنت بحاجة للإستمرارية".

وصرح "في نهاية الموسم رحل ١٠ لاعبين من الذين تم التعاقد معهم ببداية الموسم، الأمر كان صعباً على الجميع".

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وشدد "بعض جماهير الزمالك كانت تتعامل معي على أساس انتمائي السابق للأهلي، لكن هناك من كان يرى أنني مخلصاً للفريق الذي ألعب معه".

وأكد "صرحت أكثر من مرة أنني كنت منتمي للأهلي، لكن بعد انتقالي للزمالك كنت أتدرب بكل اخلاص من أجل النادي الذي ألعب له".

وأضاف "في الوقت الحالي لا يوجد نادي أتعصب له، كل تركيزي مع مصر المقاصة، وتظل تجربة الزمالك هي الأفضل في مسيرتي، الجميع عرف اسمي من خلال القلعة البيضاء".

وأسرد "الأهلي فاوضني موسم قبل مفاوضات الزمالك، كان هناك مشاكل بين الأهلي ونادي اتحاد الشرطة بسبب انتقال الثلاثي معروف وقمر ودويدار للزمالك وتوقفت المفاوضات".

وأكمل "الزمالك فاوضني بعد ذلك وكل الأمور سارت على ما يرام، لم يتم تخيري بين الأهلي والزمالك لكي أفضل نادي على الأخر".

وتحدث "لعبت في ناشئين النادي الأهلي ٣ سنوات مع جيل ضم تاحا وحسين السيد وعمرو بركات، لم أرحل عن الأهلي بإرادتي، بدر رجب كان صاحب القرار، رحلت مع عدد من اللاعبين بسبب القائمة".

واختتم "طارق حامد هو أفضل لاعب وسط مدافع في مصر حالياً، وجونيور أجايي هو الأجنبي الأفضل من وجهة نظري".