اتحاد الكرة: نخاطب المسئولين لحل أزمة المدربين المصريين العالقين بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

ناشد محمود سعد، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، وزارة الشباب والرياضة من أجل المساعدة في عودة المدربين المصريين العالقين في الخارج.

وقال محمود سعد في تصريحات لبرنامج " Be on time" عبر قناة "أون تايم سبورت": هناك بعض المدربين المصريين عالقين في المملكة العربية السعودية وبعض الدول الأخرى، وتواصلوا معي وأرسلوا لي أساميهم".

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وأضاف:" تحدثت مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من أجل مخاطبة وزارة الخارجية للمساعدة في عودة المدربين المصريين العالقين في الخارج".

وعن مسألة تخفيض الرواتب وهل تمت مناقشتها في اتحاد الكرة، أجاب:" لا تخفيض للمرتبات في اتحاد الكرة بسبب أزمة فيروس كورونا، فالموظفين يحصلوا على مرتباتهم كاملة وقبل الميعاد المحدد لها أيضا".

واختتم:" نقوم بتقديم محاضرات فنية للمدربين باستمرار في فترة التوقف خلال مجموعات عبر "واتس آب" وكذلك عبر موقع خاص بنا وقناة أنشأناها على يوتيوب".