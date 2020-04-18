إجراءات استثنائية لعودة التدريبات في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:
ناقشت الأندية الإنجليزية إجراءات العودة مرة أخرى للتدريبات الجماعية، وذلك في الاجتماع الأخير الذي أجري عبر الفيديو أمس الجمعة.
ووفقا لصحيفة "صن" البريطانية، فإن هناك عدة ملفات تمت مناقشتها خلال الاجتماع، بينها إجراءات عودة اللاعبين للتدريبات الجماعية مجددا.
وأشارت الصحيفة أن الإجراءات التي اقترحت في اجتماع الأندية هي أن يلتزم اللاعبون الحضور للتدريبات مرتدين الزي الرياضي لتجنب مشاركة غرف الملابس.
والإجراء الثاني تمثل في مطالبة الأندية للاعبيها إجراء اختبارات فيروس كورونا في سياراتهم قبل دخول التدريبات.
بينما كان الإجراء الثالث هو تقسيم اللاعبين إلى مجموعات كل مجموعة تضم 5 لاعبين خلال التدريبات لتقليل الاختلاط بينهم.
وكذلك ناقشت الأندية موعد استئناف التدريبات، والذي اقترح بأن تكون عودتها في 11 مايو، على أن يتم لعب المباريات في مطلع يونيو المقبل.
واجتمعت أندية البريميرليج في اجتماعها على الرغبة في استكمال هذا الموسم، دون التقييد بمواعيد محددة لإنهاءه.
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