"نظراً لقيمتهم".. بطاقة خاصة لأتلتيكو مدريد للتأهل لدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، سيمنح نادي أتلتيكو مدريد بطاقة مجانية للتأهل لدوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن الاتحاد الإسباني سيمنح المراكز الأربعة الأولى في جدول ترتيب الليجا، بطاقات التأهل لدوري الأبطال خلال الموسم الجديد، حال إلغاء البطولة المحلية بسبب فيروس كورونا.

وسيتضرر نادي أتلتيكو مدريد من قرار الاتحاد الإسباني، بسبب احتلاله للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

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ووفقاً لصحيفة "كوبيه" الإسبانية، فإن غياب أتلتيكو مدريد عن موسم 2020-2021 لدوري الأبطال، سيكون خسارة كبيرة للبطولة.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن أتلتيكو مدريد سيكون من ضمن الفرق الإسبانية التي ستتأهل إلى الموسم المقبل من البطولة الأوروبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن "يويفا" سيمنح النادي الإسباني بطاقة مجانية للتأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل حتى وإن لم يكونوا ضمن الـ4 فرق الأولى في البطولة الإسبانية، نظراً لأهميتهم في البطولة.

يذكر أن الاتحاد الإسباني قرر إيقاف جميع المسابقات المحلية حتى إشعار آخر بسبب انتشار وباء كورونا بشكل كبير في إسبانيا.