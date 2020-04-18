عالمة تؤكد عدم واقعية إقامة الاولمبياد بدون لقاح لفيروس "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ (د ب أ):

حذرت البروفيسور ديفي سريدهار، رئيسة الصحة العالمية في جامعة ادنبره، من أن إقامة الأولمبياد والبارالمبياد في طوكيو العام المقبل "بأنه شيء غير واقعي" إلا إذا تم إيجاد لقاح لفيروس كورونا، وفقا لتقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية اليوم الجمعة.

وقالت سريدهار في مؤتمر صحفي :"نسمع من العلماء أن هذا يمكن حدوثه. أعتقدت أننا نبعد عام أو عام ونصف. ولكننا نسمع عن إمكانية إيجاد اللقاح في وقت أقرب".

وأضافت :"إذا حصلنا على لقاح بحلول العام المقبل فإنني أعتقد أن إقامة الاولمبياد سيكون واقعيا. إيجاد اللقاح سيكون هو الذي يغير اللعبة- لقاح فعال وميسور التكلفة ومتوفر".

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وأكدت :" إذا لم نحقق تقدما علميا، أعتقد أن هذا يبدو غير واقعي".

وفي الشهر الماضي وافقت اللجنة الأولمبية الدولية والمنظمون اليابانيون على تأجيل أولمبياد طوكيو الصيفي بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يقام حفل الافتتاح للأولمبياد يوم 23 يوليو 2021 على أن يقام حفل الختام أغسطس 2021.