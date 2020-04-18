صبحي يبحث مع مايكروسوفت منظومة التحول الرقمي لمشروعات وزارة الرياضة

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عدد من مسئولي شركة مايكروسوفت مصر لبحث التعاون الثنائي في مجال الرقمنة، والبرامج والمنح التدريبية التي تقدمها الشركة للشباب في مختلف محافظات الجمهورية.

ناقش اللقاء تقييم ما توصلت إليه وزارة الشباب والرياضة من تحول رقمي على صعيد البرامج المنفذة من قبل مديريات الشباب والرياضة ومراكز الشباب في جميع المحافظات في ضوء السياسة التي تنتهجها الوزارة منذ العام الماضي للوصول إلى منظومة آلية موحدة للتحول الرقمي لبرامج ومشروعات الوزارة تستهدف أكبر عدد من النشء والشباب، وذلك ضمن مجهودات الدولة المبذولة لتحقيق التنمية

الشاملة.

ووجه وزير الشباب والرياضة بعقد مجموعة من الاجتماعات الدورية تجمع وكلاء الوزارة مع مسئولي شركة مايكروسوفت للاطلاع على برامج ومشروعات الوزارة، والتفكير في آلية تطوير تحويلها رقمياً، والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ.

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كما استعرض اللقاء محاور التعاون بين الوزارة وشركة مايكروسوفت من خلال تطبيق منصة عرض احصائيات المباريات للبطولات والأحداث الرياضية الكبرى، وإقامة مراكز تدريب لمايكروسوفت داخل مراكز الشباب في مختلف المحافظات لتنمية مهارات وقدرات الشباب، وحثهم على التعلم والابتكار في العديد من المجالات،

بالإضافة إلى آليات تحقيق أقصي استفادة من المنصات الإليكترونية المتاحة لدى الوزارة المتمثلة في البوابة الإليكترونية ، وصفحات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقناة اليوتيوب.

وبحث الاجتماع آليات رقمنة الألعاب الإليكترونية في ضوء التوجه نحو التوسع في مجال المسابقات الإليكترونية، ورؤية الوزارة نحو جعل مصر واحدةً من أكبر الدول على صعيد الألعاب الإليكترونية في الشرق الأوسط، وذلك من خلال الاستفادة بخبرات شركة مايكروسوفت في هذا الشأن.

واتفق وزير الشباب والرياضة مع مسئولي شركة مايكروسوفت على إعداد دراسة وافية لكل ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع متضمنةً آليات العمل والرؤية والأهداف والجدول الزمني على أن يتم وضع كل ذلك فى مجموعة بنود تُدرج في اتفاقية شراكة استراتيجية يوقعها الطرفان خلال الفترة المقبلة.