نجم بايرن ميونخ يوجه نصيحة للإدارة للتجديد لنوير

طالب ديتمار هامان نجم بايرن ميونخ السابق إدارة النادي البافاري، بالتأني في تجديد عقد الحارس الألماني المخضرم مانويل نوير.

وكانت إدارة البايرن دخلت في مفاوضات طويلة مع نوير بشأن تجديد عقده مع الفريق، إلا أن المطالب المالية للحارس الدولي الألماني تقف عائق أمام إتمام الإتفاق.

وقال هامان في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس أن نوير بلا شك من أفضل حراس المرمى على مستوى العالم، ولكن يجب على النادي البافاري دراسة أمر تجديد العقد لمدة 4 مواسم مرة أخرى.

وأوضح" يجب ان يكون البايرن حذر قبل

التجديد 4 سنوات لنوير، فأنا إذا كنت مكانهم كنت سأكون حذر من منح نوير عقد طويل الأمد حتى إن ان مازال الحارس قادراً على العطاء".

واختتم "نوير يعلم إن له الأفضلية في التفاوض مع البايرن، ففي حالة رفضه التجديد فإن الفريق سيواجه مشكلة كبيرة نظراً لعدم وجود بديل في الوقت الحالي مع النادي البافاري".