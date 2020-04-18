فالفيردي يشيد بزين الدين زيدان

أشاد فيديريكو فالفيردي نجم ريال مدريد الإسباني، بطريقة تعامل زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي مع اللاعبين. وقال فالفيردي عبر حساب إتحاد اوروجواي لكرة القدم، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" أن زين الدين زيدان يتعامل ويتحدث معه مثل صديقه. اوروجواي لكرة القدم، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" أن زين الدين زيدان يتعامل ويتحدث معه مثل صديقه. وواصل "زين الدين زيدان أسطورة عالمية وهو مدرب مميز، فكل كلمة تصدر عن المدرب الفرنسي امر هام للغاية ويجب أن تبقى داخل رأسك لأنك ستسفيد منها بشكل كبير".

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