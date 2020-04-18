أحمد الشيخ وكوكا يشاركان في بطولة جيت لفيفا ٢٠٢٠

ينظم الاتحاد المصري للالعاب الإلكترونية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بطولة كورة جيت لفيفا 2020 بمشاركة نجوم كرة القدم المصرية أحمد حسن كوكا لاعب نادي أوليمبياكوس اليوناني ، ومنتخب مصر، وأحمد الشيخ لاعب النادي الاهلي، يشارك في هذه البطولة ١٠٢٤ لاعب ممن لهم تصنيف فى اللعبة عالميا من المصريين . الشيخ لاعب النادي الاهلي، يشارك في هذه البطولة ١٠٢٤ لاعب ممن لهم تصنيف فى اللعبة عالميا من المصريين . يذكر أن الاتحاد المصري للألعاب الالكترونية أكد على أن التعاون مع الاكاديمية العربية جاء نتيجة تنظيم بطولات سابقة بمقر الأكاديمية بالقاهرة وبالتعاون مع اتحاد الطلاب، متمنيا استمرار هذا التعاون مع مؤسسة تعليمية عربية عريقة ليتحول الى بطولة عربية تضم الجامعات العربية بعد انتهاء المواجهة مع جائحة أكد على أن التعاون مع الاكاديمية العربية جاء نتيجة تنظيم بطولات سابقة بمقر الأكاديمية بالقاهرة وبالتعاون مع اتحاد الطلاب، متمنيا استمرار هذا التعاون مع مؤسسة تعليمية عربية عريقة ليتحول الى بطولة عربية تضم الجامعات العربية بعد انتهاء المواجهة مع جائحة كورونا

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