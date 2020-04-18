برشلونة يضع خطة جديدة لضم لاوتارو

قرر برشلونة الإسباني اللجوء إلى خطة جديدة من أجل الحصول على توقيع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة لا يرغب في دفع أموال طائلة لضم لاوتارو في ظل الأزمة المالية

الحالية بسبب فيروس كورونا ، وبالتالي عدم تفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب والذي يبلغ 111 مليون يورو.

وأوضحت أن برشلونة إزاء رغبته في التعاقد مع لاوتارو، فإنه قد يعرض أكثر من لاعب على انتر

ميلان للحصول على خدمات لاوتارو.

وأشارت إلى أن النيراتزوري معجب بالرباعي أرتورو فيدال، كارليس ألينا، مارك كوكوريلا، وآرثر ميلو، وهو ما قد يستغله النادي الكتالوني للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني.

يذكر أن برشلونة حريص على التعاقد مع لاوتارو مارتينيز بشكل كبير في الفترة الأخيرة، مع تألق اللاعب، ولكونه قد يصبح بديل جيد للأوروجواياني لويس سواريز في المستقبل.