تقارير تكشف خطة عودة الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن مقترح لإستئناف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، المتوقفة منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية إنه حتى الآن فإن سيناريو

استئناف بطولة الدوري في يونيو المقبل، هو أفضل المقترحات.

وواصلت "تم عرض خطة عودة الدوري الإنجليزي على الأندية، على أن ينتهي الموسم في

خمسة اسابيع، فمع تبقي 9 لقاءات لكل فريق فإن فترة الأسابيع الخمسة ستكون مناسبة لإنتهاء المباريات المتبقية".

واختتمت في تقريرها إنه مع ذلك المقترح فإنه لن يتم استئناف الموسم إلا في حالة إعلان الحكومة الإنجليزية أن الوضع أصبح آمن لإقامة المباريات.