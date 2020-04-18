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تشيلسي يفاوض اللاعبين لخفض الرواتب

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بدأت إدارة الإنجليزي في التفاوض مع لاعبي الفريق، من أجل تخفيض رواتبهم في الفترة الحالية بسبب الأزمة المالية الحالية.

وكان توقف في مارس الماضي بسبب فيروس

المستجد، مما أدى لأزمات مالية للاندية التي بدأت في محاولة تخفيض رواتب اللاعبين.

وقالت صحيفة الجارديان أن لاعبي تشيلسي يرغبون في

التوصل لاتفاق لخفض رواتبهم بنسبة 10%، لتقليل نفقات النادي.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي حاولت التوصل إلى إتفاق ليخفض اللاعبين أجورهم بنسبة 30%، وهو الاقتراح الذي لم يلق قبولا من اللاعبين، ويحاول لاعبي تشيلسي الوصول إلى نسبة 10 % فقط.

 

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