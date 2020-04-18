أكد الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو نجم برشلونة السابق، أن ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني وجوده له أهمية كبرى في أي فريق.
وقال ماسكيرانو في تصريحات لـ rac1 "وجودليونيل ميسي في فريقك يضمن لك العديد من الأمور، وهو في حالة ممتازة من أجل الوصول إلى كأس العالم المقبل والمشاركة فيه".
وواصل "ميسي لا يحتاج إلى الفوز بكأس العالم لإثبات إنه الأفضل، إنه منذ 12 عاما يثبت دائمًا أنه أفضل لاعب في العالم، ولا يوجد لاعب بنفس ثبات مستواه طوال تلك الفترة".
كانت هذه تفاصيل خبر ماسكيرانو: ليونيل ميسي ليس بحاجة للفوز بكأس العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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