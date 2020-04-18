شكرا لقرائتكم خبر عن «دي بروين»: أنا وعائلتي قد نكون أصبنا بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف كيفين دي بروين، صانع ألعاب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن احتمالية إصابته هو وعائلته بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، إلا أنه أكد عدم تأكده من ذلك، إذ لم يخضعوا لأي فحوصات.

وأوضح البلجيكي، في حديث لـ«سكاي سبورتس»: «في بداية الإغلاق كانت عائلتي مريضة لثمانية أو تسعة أيام».

وأضاف: «بدأ كل شىء بابني الصغير ثم ابني الكبير ثم زوجتي، ولكن لا أعرف إذا كنا أصبنا بفيروس كورونا أم لا، لحسن حظنا شفينا والأسبوعين أو ثلاثة أسابيع الماضية كانت جيدة حقًا».

وعلى جانب آخر، تحدث اللاعب عن تدريباته خلال فترة الإغلاق، موضحًا أنه يعتمد بشكل أساسي على الركض والسباحة، لافتًا إلى أنه بالإضافة إلى البرنامج التدريبي الذي أرسله النادي للاعبين، ففي بداية الأزمة صور عدد من مدربي صالة الألعاب الرياضية «الجيم» بعض التمرينات التي يستطيع اللاعبون القيام بها في المنزل، «أقوم بالقليل منها بين الركض والسباحة، ولكني لست من محبي الجلوس لساعة أو اثنين في الجيم، أشعر بالملل من فعل أشياء وحدي في جميع الأحوال، لذا أفضل الركض حيث أبقي نفسي مشغولًا وأستمع إلى بعض برامج الراديو وهذه الأشياء».