شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول: مباراة صن داونز كانت حياة أو موت.. رد اعتبار للنادي واللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد على معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، تحدث مع اللاعبين أثناء رئاسته بعثة الفريق في جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا مرة واحدة، موضحًا أن الرسالة وصلت للجميع من خلال وجوده رئيسًا للبعثة، وتوفير كل الظروف لمواصلة المشوار الأفريقي، من خلال الحضور إلى جنوب أفريقيا مبكرًا والتعود على الأجواء بشكل أكبر.

وأوضح أن الأهلي يتعامل مع بطولة أفريقيا على مراحل، وأن هناك صعوبات واجهت الفريق في دور المجموعات آخر أربع سنوات، ولكن في مرحلة الإقصاءات دائمًا ما تظهر قوة الفريق.

وقال معلول، خلال استضافته في قناة النادي الأهلي: «مباراة صن داونز كانت حياة أو موتًا، وكانت رد اعتبار للنادي والجماهير واللاعبين. تمنينا مواجهة صن داونز بعد الخسارة الموسم الماضي، وحققنا الفوز عليه في القاهرة ثم تعادلنا في جنوب إفريقيا ونجحنا في إقصائه من البطولة».