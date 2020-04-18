شكرا لقرائتكم خبر عن نجم نيجيريا: طريقة لعب ريال مدريد تناسب محمد صلاح أكثر من برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جورج فينيدي، نجم منتخب نيجيريا ونادي أياكس الهولندي السابق، أن طريقة لعب الفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، تتناسب مع طريقة لعب نادي ريال مدريد الإسباني التي تتسم بالسرعة أكثر من برشلونة.

وأضاف فينيدي، في مداخلة تليفونية على قناة الزمالك: «أعتقد أن طريقة لعب محمد صلاح تتناسب مع ريال مدريد، لأن الكرة الإنجليزية سريعة ومدريد يؤدي بهذه الطريقة أما في برشلونة يعتمدون على نقل الكرة بالتيكي تاكا، أعتقد أننا يمكن أن نرى صلاح يلعب بشكل طيب مع ريال مدريد، حيث تختلف طريقة لعب برشلونة عن ريال مدريد».