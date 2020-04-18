شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: كل مقترحات عودة الدورى لا تجدى نفعا المهم مواجهة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة المقترحات الخاصة بعودة الدوري خلال الأيام المقبلة والتوصيات التي تخرج من بعض المسؤولين القدامى أو المدربين مؤكدين انه لن يتم الموافقة علي استئناف النشاط إلا بعد السيطرة علي فيروس كورونا والحد من انتشاره والأهم هم مصلحة الجميع حاليًا.

تابع مسئولو اتحاد الكرة ان إقامة الدوري في ملاعب معينة وبدون جماهير ومنع المصافحة بين اللاعبين والتعقيم الكامل للغرف واالاستادات وإجراء تحاليل بصفة دورية للاعبين لا تجدي نفعا حاليا خاصة انه مازال هناك وقت كاف لاستئناف النشاط الي جانب ان مسابقات القسم الثاني والثالث اقتربت من الانتهاء قبل توقف المسابقات بسبب فيروس كورونا والدوري لن يعود الا بعد سيطرة الدولة علي الفيروس وانتهاء الحظر .

من المرجح ان تقام انتخابات اتحاد الكرة المقبلة في شهر اغسطس أو سبتمبر المقبل في حالة انتهاء أزمة كورونا .

من ناحية اخري كشف مسئولو اتحاد الكرة ان هناك خطة لتطوير الألعاب الأخري مثل الكرة النسائية والصالات والشاطءية خلال الفترة المقبلة.

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تابع مسئولو اتحاد الكرة انه سيتم مخاطبة أندية الدوري الممتاز علي رأسهم الاهلي والزمالك للمشاركة في دوريات الكرة النسائية والصالات والشاطءية الموسم المقبل.

وتدرس سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية فتح باب التعاقد للأندية المشاركة في دوري الكرة النسائية مع لاعبات أجانب علي أن يسمح لكل نادي بضم لاعبة واحدة في كل المراكز باستثناء حراسة المرمي .

وياتي ذلك بعدما قام عدد من الأندية المشاركة بالدوري بطلب التعاقد مع لاعبات أجانب لدعم صفوف الفرق .

كما اكدت سحرعبد الحق أنها تدرس مع الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد إقامة دوري الاكاديمييات لإتاحة الفرصة للأندية للمشاركة في الدوري العام